Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Kahramanmaraşlı milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl rüzgarı esti. Daha önce sayısız şampiyonluk ve madalya kazanan Büyükçıngıl, 2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Erkekler 125 kg Serbest Stil kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak memleketi Kahramanmaraş’a altın madalyayı getirdi. Final mücadelesindeki üstün performansıyla dikkat çeken Büyükçıngıl, hem tribünlerden hem de güreş camiasından büyük alkış aldı.

Başarılı güreşçi, şampiyon olarak hemşehrilerine büyük bir gurur yaşattı. İkinciliği Adil Mısırcı'nın elde ettiği turnuvada, üçüncülük kürsüsüne ise Efe Anıl Al ve Fatih Yaşarlı birlikte çıktı. Büyük başarılarıyla Türk güreşinde önemli bir yer edinen Hakan Büyükçıngıl, bir kez daha Kahramanmaraş’ın adını gururla duyurmayı başardı.