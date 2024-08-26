Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşları Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Havalı Tabanca Atış Poligon’unu ziyaret eden milli sporcu Dikeç, Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuar alanında Dikeç’le fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Burada vatandaşlara açıklamalarda bulunan kent protokolü ve milli sporcularımız bambaşka günler yaşıyoruz diyerek oldukça yoğunl bir sevgi selinin yaşandığını gördüklerini ifade etti.