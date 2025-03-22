Minikler hem aileleriyle birlikte iftar yapma mutluluğu yaşadı hem de eğlenceli oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Akademinik kreş ve gündüz bakım evi kurucusu Hatice Kenger, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, Ramazan ayının getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte en güzel şekilde yaşatmak. Çocuklarımızın bu özel anılarla büyümesi bizim için çok değerli," dedi.

İftar yemeğinin ardından çocuklar için düzenlenen etkinlik alanlarında eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenlenirken, Program, ailelerin memnuniyeti ve çocukların neşeli anlarıyla sona erdi.