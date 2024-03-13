Ekranların en popüler yarışmalarından Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isimlerden.

Ceylan, bu kez 1,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oyuncu Hande Doğandemir ile paylaşım yaptı.

"Dayanamadı"

Ceylan, paylaşıma oyuncuyu da etiketleyerek "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi." notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada ünlü ismin hayranlarından söz konusu paylaşımla ilgili beğeni ve yorum geldi.