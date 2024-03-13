Şarkıcı Derya Uluğ'un tacizci kabusu! Şarkıcı Derya Uluğ'un tacizci kabusu!

Ekranların en popüler yarışmalarından Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isimlerden.

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Ceylan, bu kez 1,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oyuncu Hande Doğandemir ile paylaşım yaptı.

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"Dayanamadı"

Ceylan, paylaşıma oyuncuyu da etiketleyerek "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi." notunu düştü.

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Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada ünlü ismin hayranlarından söz konusu paylaşımla ilgili beğeni ve yorum geldi.

Kaynak: TRT HABER