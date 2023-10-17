Kahramanmaraş’ın vizyon projesi Onikişubat Expo 2023, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Expo 2023 içerisinde yer alan arasta çarşı ve sergi alanında özellikle yöresel el sanatları ürünlerinin sergilendiği alanda esnaflar yerlerini aldı.
Sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları’ da çarşıda yerini aldı.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, vatandaşların bıçak, şiş, et dövme aparatı, ızgara ve mangal gibi ürünleri vatandaşların hizmetine sunuyor.
Yaraların sarılması adına faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, “vatandaşların kurban bayramı ihtiyaçlarını karşıla noktasında hazırız” dedi.
Konuşmasının devamında çelik, “bıçakları dövme usulü ile imal ederek vatandaşların beğenisine sunuyoruz” dedi.Kaynak: Haber Merkezi