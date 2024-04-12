İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, saldırıya sert tepki göstererek şunları kaydetti;

Öncelikle geçmiş olsun hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burada görev yapan arkadaşlarımız aslında insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getiriyorlar. İsrail'in öldürmekten, katletmekten herhangi bir çekincesi yok. Fakat sadece bunların duyulmasını engellemeye çalışıyor.

"İsrail gerçekten bunu bilerek yapıyor"

Bu arkadaşlarımız da bu zor şartlarda herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bu görevleri yaparak aslında bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu göstermek için ölümü göze alarak haber yapıyorlar. Nitekim muhabir arkadaşımız ayağını kaybetmiş. İsrail gerçekten bunu bilerek yapıyor. Orada basın mensuplarının olduğunu bildiğinden hiçbir şüphemiz yok. Elindeki istihbarat, en son açıklananlar var. Şimdiki Netanyahu ve ekibinin tamamen akli kontrollerini kaybettiğini, herhangi bir ahlaki veya vicdani şeyleri yok.