Üngüt Mahallesi’nde Feci İş Kazası

Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Üngüt Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Dış cephe tadilatında çalışan işçilerin bulunduğu iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda çöktü.

2 İşçi Olay Yerinde Can Verdi

İskelede çalışan işçilerden B.K. ve Y.A., metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı iskelede bulunan diğer bir işçi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın nedenine ilişkin araştırma başlattı.

Yaralı İşçinin Durumu Kritik

Ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan işçinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

İş kazasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. İskele kurulumundaki teknik detaylar ve iş güvenliği tedbirleri mercek altına alındı.