Üngüt Mahallesi’nde Feci İş Kazası

Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Üngüt Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Dış cephe tadilatında çalışan işçilerin bulunduğu iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda çöktü.

Vlcsnap 2025 07 09 10H50M28S395

2 İşçi Olay Yerinde Can Verdi

İskelede çalışan işçilerden B.K. ve Y.A., metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı iskelede bulunan diğer bir işçi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Vlcsnap 2025 07 09 10H15M59S419

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın nedenine ilişkin araştırma başlattı.

Kahramanmaraş’ta anız yangını büyümeden söndürüldü
Kahramanmaraş’ta anız yangını büyümeden söndürüldü
İçeriği Görüntüle

Yaralı İşçinin Durumu Kritik

Ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan işçinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Vlcsnap 2025 07 09 10H50M42S997

Soruşturma Başlatıldı

İş kazasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. İskele kurulumundaki teknik detaylar ve iş güvenliği tedbirleri mercek altına alındı.