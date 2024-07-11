İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tarihi eser kaçakçılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 24 ilde "Define-1" operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce 47 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)