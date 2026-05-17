Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'nde S.A. ile Batuhan Coşkun (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A, Coşkun'u bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı S.A, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.