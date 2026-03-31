İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin (71) kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla E.Y'nin para ve ziynet eşyasını alan şüphelilerin M.M. ve S.M. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Adana'da saklandıkları evde yakalandı.

Evde yapılan aramada, 94 bin 800 lira ile 4 tam, 1 çeyrek altın ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA