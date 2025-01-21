Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunca, Tosyalı Spor Kompleksi'nde organize edilen müsabakalara 8 takım katıldı.

Müsabakalar sonucunda A grubunda Osmaniye Arena Spor Kulübü birinci, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ikinci oldu.

B grubunu ise Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü birinci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ikinci sırada tamamladı.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, Çanakkale'de yapılacak final maçlarında mücadele edecek.

Kaynak: aa