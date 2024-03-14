Özel Markasi Hastanesi yönetimi, hekimlerin emeklerine ve mesleklerine gösterdikleri özveriye olan takdirlerini göstermek amacıyla, Tıp Bayramı'nda özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında hastane yönetimi, hekimlere teşekkür etmek ve onların bu önemli gününü kutlamak için hediyeler sundu.

Bu özel günde doktorlar, hastane yönetimine teşekkür ederek hatırlanmalarının mutluluğunu dile getirdiler ve hediyeler için minnettarlıklarını ifade ettiler. Ayrıca, tıp bayramını kutlayarak bütün hekimlerin önemli günlerini kutladılar.

Özel Markasi Hastanesi, Müdürü Adem Atılgan, Öncelikle Gazze’de hayatlarını tehlikeye atarak çalışan hekimlerin günün kutladı. Ardından günün anlam ve önemine değindi.

