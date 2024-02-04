Kahraman Şehrin Yiğit Evladı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Kentin Her Bir Köşesinde Adeta Basılmadık Yer Bırakmamak Adına Ziyaretlerine Durmaksızın Devam Ediyor.

Başkan Adayı Görgel Ziyaretleri Kapsamında MHP Pazarcık İlçe Başkanlığını Ziyaret Ederek Burada Parti Mensuplarıyla İstişarelerde Bulundu.

Ardından Başkan Adayı Görgel İlçede Faaliyet Gösteren Esnafları Da Ziyaret Ederek Burada Hem Onların Hem de Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi Hep birlikte Bunların Üstesinden Geleceklerini Söyledi.

Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Görgel Önceki Dönem İlçe Ve Belde Başkanlarıyla Yaptığı Toplantının Ardından İlçede Faaliyet Gösteren STK Temsilcileriyle De Buluştu.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Pazarcık Halkının Her zaman Olduğu Gibi Yine Kendilerinin Yanında Olduğunu Belirterek Gösterdikleri Yoğun İlgiden Dolayı Herkese Teşekkür Etti.