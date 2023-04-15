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Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken gözler piyasalardaki son durum için Kapalıçarşı'ya çevrildi.

ABD'de resesyon ihtimalini güçlendiren güvenli liman olan altına talep arttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yılında turizmde rekor kırdık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yılında turizmde rekor kırdık

ABD enflasyon verileri Mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artış göstermesinin ardından altın piyasa sında yukarı yönlü hareketlilik gözlemlendi. Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor tazeledi.

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