ABD enflasyon verileri Mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artış göstermesinin ardından altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik gözlemlendi. Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor tazeledi.
Geçtiğimiz günlerde ABD Mart ayı enflason verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda hareketlenme gözlemlendi.
ABD'de resesyon ihtimalini güçlendiren güvenli liman olan altına talep arttı.
Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken gözler piyasalardaki son durum için Kapalıçarşı'ya çevrildi.