8 Belediye başkanı AK Parti'ye geçti
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından 8 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.
POLİTİKA 01.07.2020, 19:07
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Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün partimize 'Gaziantep, Araban', 'Yalova, Tavşanlı', 'Muş, Yeşilova', 'Muş, Serinova', 'Muş, Kızılağaç', 'Muş, Kırköy', 'Elazığ, Bükardı', 'Elazığ, Erimli' Belediye Başkanları katıldı. Rabbim berabece milletimize hayılı işler yapmayı nasip etsin." dedi.
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