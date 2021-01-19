AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: 'Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen millet mücadelesini perdelemeye çalışıyorlar'

AK Parti Çorum 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal katılım sağladı.

POLİTİKA 19.01.2021, 18:24 19.01.2021, 20:23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'a 'tek adam' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a 'sözde cumhurbaşkanı' diyerek Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen millet mücadelesini perdelemeye çalışıyorlar." dedi.

Ünal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaseti "kuru bir iktidar mücadelesi" olarak değil, milletin emanet verdiği iradesini devlet yönetimine yansıtmak için yaptıklarını söyledi.

"Milletin iradesine sahip çıkması için darbeleri unutmaması gerekiyor"

Türkiye'de birilerinin son dönemde darbe iması yaptığını, milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanına 'sözde' deme cesareti gösterdiğini belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"O halde bizim verdiğimiz millet iradesine sahip çıkma mücadelesini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu siyaseti daha güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Unutmamız gerekiyor. Unutursak, irademizi ve özgürlüğümüzü bir anda elimizden alırlar. Bizim 1960'ı, 12 Mart muhtırasını, 12 Eylül 1980'i, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı unutmamamız gerekiyor. Biz bunları hatırlamak istedikçe bakın kimler rahatsız oluyorsa, o zihniyet darbeci zihniyettir. Çünkü bu milletin iradesine sahip çıkması için bu darbeleri unutmaması gerekiyor."

Siyaset kurumunun, milletin iradesinin temsilcisi olarak güçlü olması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Bizim bir şeyi unutmamamız gerekiyor. Bu kavga, kuru bir iktidar kavgası değil. Sanki bu kavga sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgasıymış gibi kasıtlı olarak birileri sürekli Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak, Recep Tayyip Erdoğan'a 'tek adam' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a 'sözde cumhurbaşkanı' diyerek Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen millet mücadelesini perdelemeye çalışıyorlar. Burada bulunan her bir kardeşimin verdiği mücadele millet iradesini, kendi iradesini koruma mücadelesidir. Bu siyaset, bu milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, birilerinin insafına, vicdanına bırakmak yerine kendi ellerimizle tutmanın mücadelesidir. O yüzden bu salondayız, siyaset yapıyoruz." ifadesinde bulundu.

"Onlar bu milletin kendilerini iktidar yapmayacağını biliyorlar"

"Kongrelerimizin ne anlama geldiğini unutmayalım." diyen Ünal, şunları dile getirdi:

"Unutursak 15 Temmuzlar olur, 28 Şubatlar, 12 Eylüller, 12 Martlar, 27 Mayıslar olur. Unutmayacağız. 2003 yılı Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, 'Genç subaylar rahatsız.' Hatırlayın... Arkasından Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Tehlikenin farkında mısınız' kampanyası. Arkasından 'Ordu göreve' pankartları. Arkasından 'Ordumuzun karşısında saygıyla eğiliyoruz' açıklamaları. Peki, darbe yapmasını istedikleri ordunun karşısında saygıyla eğilenler, bugün Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da tarih yazan ordumuza neden 'satılmış' diyorlar. Ordu darbe yaptığı zaman saygıyla eğiliyoruz ama Ordu Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Azerbaycan'da gerçek görevini yaptığı zaman bunlar ne diyorlar, 'satılmış ordu' diyorlar. O yüzden bu yılanları, bu çıyanları iyi tanıyın. Bunları unutmayın. Bunların kim olduğu unutulursa, bunların koyun postuna girmiş kurt oldukları, çakal oldukları unutulursa, yeniden 15 Temmuzları yaşarız. Biz siyaseti millet iradesine sahip çıkmak ve egemen kılmak için yapıyoruz. Onlar siyaset yapmıyorlar. Onlar bu milletin kendilerini iktidar yapmayacağını biliyorlar. Geçen gün bir anketçi 'Sabah 25, akşam 25' diyor. Bunların iktidar olmak gibi dertleri yok. Bunların derdi demokrasiye müdahaleye zemin hazırlamak, huzursuzluk çıkarmak, meşruiyet tartışması çıkarmak."

Ünal, her bir AK Partili'nin yaşananları unutmaması gerektiğinin altını çizerek, "17-25 Aralık'tan sonra hatırlayın ne dediler? 'Bizim başaramadığımızı Fethullahla ekibi başardı' dediler. Bunlar 17-25 Aralık'tan sonra '17-25 Aralık'ı yapanlara devletin vicdanı bu operasyonu yaptı' dediler. 17-25 Aralık'ta bunların bir terör örgütü olduğu ortaya çıktığında devlet bunlarla mücadele etmeye başladığında Kemal Kılıçdaroğlu 'bu yaşanan bir sivil darbedir' dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi darbecilerle mücadele etmek için olağanüstü hal kararı aldığında Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi, 'sivil darbe' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu darbeye de 'tiyatro', 'kontrollü darbe' dedi. O yüzden bizim verdiğimiz mücadele bir kuru iktidar mücadelesi değil. Verdiğimiz mücadele milletimizin iradesini emanet alan bizlerin

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iradeyi ölümüne koruma mücadelesidir. Her bir AK Partili bu bilinçte olmak zorundadır. Çünkü millet, ona emanet etmiştir iradesini. O iradeye de ölümüne sahip çıkmak gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı Erol Olçok'un 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da oğluyla birlikte şehit düştüğünü hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Erol Bey 15 Temmuz gecesi beni arayıp, 'Hocam, ben çıkıyorum' dedi. Bizim diyecek bir şeyimiz yoktu. Çünkü biz de sokaktaydık. Erol Bey 'Bu gece uzun olacak, bizim meydanlarda olmamız gerekiyor.' diyordu. Biz unutursak 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle bu devleti tutan Erol Olçok ve arkadaşlarına nasıl hesap verebiliriz? Onlar o gece millet iradesinin tecelli etmiş haliydi. Onlar o gece canları pahasına meydanlara çıktılar, özgürlüklerini, iradelerini ve millet iradesini korumak için canlarını, kanlarını meydana döktüler."

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