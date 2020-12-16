CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Kılıçdaroğlu muhtarların bir kanuna ihtiyacı olduğunu söyledi

"Her muhtarlığın bir bütçesi olmalı. Bunu ilk CHP dillendiriyor. Niye olmuyor muhtarların bütçesi, siz seçimle gelmediniz mi? Seçimle geldiniz. Üstelik siyasi partilerden çok daha demokratik bir şekilde seçiliyorsunuz. Bir siyasi kimlikle değil, adınızla çıkıyorsunuz mahallenin ya da köyün önüne. Sizin diğer seçimle gelenlerden ne farkınız var? Hiçbir farkınız yok ama sizin taleplerinizin yerine getirilmediği bir tablo var. Bu tabloyu ortadan kaldırmak lazım. Bir muhtarlık kanunu çıkmalı. Muhtarların bütün görevlerini, bütün amaçlarını belirleyen tek bir kanun olmalı. Biz bunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca sosyal yardımların politize edilmemesi ve sosyal yardımların da muhtarlar aracılığıyla dağıtılması gerekiyor. Çünkü bir mahallede, bir köyde kimin durumu iyidir, kötüdür en iyi muhtar bilir."