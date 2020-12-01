CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bir müftüyü hedef seçip Müslümanları cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Müslümanlara karşı, bir inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldıramaz." dedi.

POLİTİKA 01.12.2020, 15:04 01.12.2020, 17:36
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bir müftüyü hedef seçip Müslümanları cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıya engellilere yönelik sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığını dile getirerek, çok sayıda engellinin işsiz olduğunu ancak kamuda birçok engelli kadrosunun boş olduğunu söyledi.
Yasaya göre söz konusu kadrolara engelli ataması yapılmasının, yasal mecburiyet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Niye atama yapmıyorlar? Çünkü bir engelli karnını doyuracak; aç kalması lazım. İktidarın anlayışı bu. Peki bu anlayışa engelliler destek verecek mi? Vermemesi lazım. 'O boş kadrolar orada, bizler sokaklarda işsiz duruyoruz. Yarın sandık önümüze geldiğinde biz bunun hesabını siyasi iktidardan soracağız.' Ben sizden bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim dünyasında büyük sorunlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP iktidar olduğunda öğretmenlere nasıl bakacaklarını ve neler yapacaklarını, 5 temel başlık altında anlattığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, salgın başladığında hükümete yönelik hiçbir eleştiri getirmediklerini, çözümler önerdiklerini dile getirdi.

Salgınla mücadeleye ilişkin önerilerinin uygulanmadığını ve pandemi sürecinin iyi yönetilemediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Nasıl bir anlayıştır? Uçağa binmeyi yasaklıyorsunuz, pandemi sürecinde vatandaşlar tasarruf yapsın diye 'Uçak biletinde KDV'yi 18'den 1' indirdim.' diyorsunuz. Vatandaş ne tasarrufu yapacak? Vatandaşa ne kolaylığı olacak? Bu kadar akıl dışı uygulamalar." dedi.

Kovid-19'la mücadeleye ilişkin yeni tedbirlere değinen Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlemler arasında ekonomiyle ilgili tek satır olmadığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Adama 'Dükkanı, manavı, kahveyi, pastaneyi, sinemayı, AVM'leri her şeyi kapat.' diyorsun. Güzel. Peki bu adam nasıl geçinecek? Bununla ilgili tek cümle kurulmadı. Sevgili esnaf kardeşim, böyle yapıyorlar, sen bunları gayet iyi tanıdın. Önümüzdeki süreç içinde sandık gelecek. Demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur. Bunlara oy vermeyeceksin." diye konuştu.

#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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