CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti dış politikada atılacak adımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
POLİTİKA 21.12.2020, 17:21 21.12.2020, 19:53
“ABD ve AB’den gelebilecek olası yaptırımları doğru düzgün konuşmuyoruz bile etkilerini. İyi bir satranç oyuncusu gibi 5-6 hamle sonrasını planlamak durumundasınız çünkü dış politikada hesapsız atılacak adımların maliyeti ağır oluyor birkaç kuşak birden ödüyor”
Türkiye’nin önemli bir potasiyele sahip olduğunu söyleyen öztrak sözlerine şöyle devam etti:
“Bu ülke jeostratejik konumuyla, genç nüfusuyla, dünyanın dört bir tarafında tuttuğunu koparan girişimcileri ve iş insanlarıyla doğru tedbirlere çok hızlı yanıt verebilen ekonomisiyle çok önemli bir potansiyele sahip. CHP’de bu potansiyeli harekete geçirecek bilgiye ve tecrübeye sahip.”
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