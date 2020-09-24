DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün bir TV'de katıldığı programda, KPSS'den 97 puan alanların elendiğini, iktidara gelmeleri durumunda mülakatları kaldıracağını açıkladı.
POLİTİKA 24.09.2020, 13:20 24.09.2020, 20:10
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün bir TV'de katıldığı programda şu açıklamayı yapmıştır:
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iktidara geldiklerinde Mülakat sistemini devletten kaldıracaklarını söyledi.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sözlerine şöyle devam etti;
“KPSS’den 96 alıyor, 97 alıyor, 98 alıyor mülakatta eleniyor. Çünkü toplumun belli bir kesiminden geldiği için veya arkasında birileri olmadığı için eleniyor. Mülakatın devletten tamamen kalkması lazım.”
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