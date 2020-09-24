DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün bir TV'de katıldığı programda şu açıklamayı yapmıştır:

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iktidara geldiklerinde Mülakat sistemini devletten kaldıracaklarını söyledi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sözlerine şöyle devam etti;

“KPSS’den 96 alıyor, 97 alıyor, 98 alıyor mülakatta eleniyor. Çünkü toplumun belli bir kesiminden geldiği için veya arkasında birileri olmadığı için eleniyor. Mülakatın devletten tamamen kalkması lazım.”