Deva Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi!

Ülke ekonomisini değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şunları söyledi:

Lokomotif, tren falan diyerek ekonomiyi anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki bu ülkenin ekonomisi epeyce bir süredir raydan çıkmış durumda. Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızdan beri bütçe açığı 10 kat arttı.