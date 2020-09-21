İYİ Parti'de tasfiye krizi çıktı!

İkinci bir liste ile Aytun Çıray, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk gibi önemli isimlerin seçilmemesi istendi.

Liste ortaya çıkınca, Tasfiye edilmek istenen isimler arasında yer alan İsmail Koncuk ve Aytun Çıray sert açıklamalarla tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından çok sert sözlerle tepki gösteren İsmail Koncuk, çılgına döndü “İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." dedi.

BİR TEPKİ DE AYTUN ÇIRAY'DAN

Partinin ağır toplarından Aytun Çıray da durum karşısında sessizliğini bozdu. Çıray yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir.

''Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!'' dedi.