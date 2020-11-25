Milletvekili Özdemir, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlere yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Özdemir, “Öğretmenlerimize saygısızlığı kabul etmiyoruz” dedi.
POLİTİKA 25.11.2020, 17:04 25.11.2020, 17:11
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Özdemir, yaptığı açıklamada “Bu iktidarı destekleyen öğretmenlere, öğretmen demem." diyerek faşizmin en zirve noktasına gelen ana muhalefete diyecek tek sözümüz, "bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" diyen kültürün mensubuyuz ve öğretmenlerimize saygısızlığa asla müsaade etmeyiz” dedi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında “Halen iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir” demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri büyük tepki çekmişti.
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