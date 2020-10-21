Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarına tepki gösteren Karamollaoğlu “bunun hesabını verecekler” dedi.

Ateşkes imzalanıyor, hemen ardından Ermenistan, yerleşim alanlarını bombalıyor ve Batı buna seyirci kalıyor. Bu vahşi saldırılar nedeniyle Ermenistan da Batı da bunun hesabını tarih içerisinde mutlaka verecektir. Saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Esas üzücü olan şey Türkiye'nin yanında olması gereken ülkelerin, Azerbaycan ile beraber saf tutmamaları bizi üzüyor. Bu, Ak Parti'nin tutarsız dış politikalarının neticesidir.