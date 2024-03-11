Ramazan ayı geldi, çattı.

Bu akşam ilk oruçlar açılacak ve bu bereket ayının da ilk günü geride kalacak.

Ancak iftar yaparken çok yememek ve sağlığımızı tehlikeye atacak öğünlerden de kaçınmak gerekiyor.

Ramazan ayında dengeli beslenmek bu nedenle bir hayli önemli...

Konuya dair bilgilendirme yapan Diyetisyen Sevim Bircan Çetin, "Ramazan'a girdiğimiz bu dönemde tabii ki sağlıklı beslenmeyi ihmal etmiyoruz. Ramazan'da nasıl beslenmemiz gerektiği hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Ramazan ayında oruç tutmak bedensel ve ruhsal bir arınmadır. Oruç ile uzayan açlık süresi artmakta ve beslenme düzeni değişmektedir bu dönemde yeterli ve dengeli beslenerek vücudumuzun beslenme ihtiyacını karşılamak çok önemlidir. İki ana öğün olan iftar ve sahur mutlaka yapılmalı aralarda ara öğün eklenmelidir." dedi.

Genel öneriler

Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmelisiniz.

Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, aralıklı ve küçük porsiyonlar tercih etmelisiniz.

Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmelisiniz.

Kızartma, kavurma yöntemleri yerine ızgara, fırında, buğulama ve haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih etmelisiniz.

Günde en az 2-2,5 litre su içmelisiniz. Sıvı alımınızı iftar ve sahur arasına bölmelisiniz.

Haftada 1-2 kere tatlı tüketebilirsiniz.

Sahur

Sahuru atlamamalı ve öğününüzü tam yapmalısınız.

Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt ve tam tahıllardan oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, salata ve zeytinyağlı yemekler tercih edebilirsiniz.

Sahurda ağır hamur işlerinden, şekerli, fazla yağlı, çok tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden, rafine ürünlerden, salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünlerinden uzak durmalısınız.

Fazla yemek yerine yavaş sindirilen ve uzun süre tok tutmaya yardımcı olacak proteinli ve lifli besinler tüketmelisiniz.

Bunlar; tam tahıl ürünleri, yumurta, süt ürünleri, meyve ve sebzelerdir.

İftar

İftarda hafif yemekler tercih etmelisiniz.

Orucunuzu 1 su bardağı su, 1 adet hurma veya zeytinle açabilirsiniz.

Yemeğe küçük bir kase çorbayla başlayıp en az 10-15 dakika ara verdikten sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği, salata veya yoğurtla devam edebilirsiniz.

Lif oranı yüksek yiyecekler tüketebilirsiniz. (Kurubaklagiller, sebzeler, kepekli tahıllar)

Sofranızda mutlaka salataya yer vermelisiniz.

İftar sonrası

Tatlınızı iftardan 1-2 saat sonra tercih etmelisiniz.

Ağır şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü, meyveli tatlılar veya dondurma tüketebilirsiniz.

Sindirimi kolaylaştırmak için iftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapabilirsiniz.

Ceviz, badem ve fındık gibi çiğ kuruyemişleri yemeye özen göstermelisiniz.

Günde en az 2 porsiyon meyve tüketmelisiniz. Meyvelerinizi çiğ, kuru, komposto ve hoşaf şeklinde tüketebilirsiniz.

Kafein içeriği yüksek içecekler yerine ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları sade soda ve bitki çayları tercih edebilirsiniz.