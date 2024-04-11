Youtube üzerinden 9 milyon aboneye sahip olan Ruhi Çenet, hesabını çaldırdı.

Paylaştığı videolarla beğeni toplayan Çenet, "Hepinize merhabalar. Kanalım Ruhi çenet an itibariyle hacklendi. İsmi ise Ripple dönüştürüldü.

Hackerler bu kanalda an itibarıyla insanları kandıran, yatırım tavsiyeleri veren yayınlar yapmaktadır. Bunlara kesinlikle aldanmayın. Çok yakında geri alacağız. İletişime geçtik." diyerek hayranlarının yüreğine su serpti.

Çenet ayrıca hesabın nasıl çalındığını da anlattığı bir video çekti.

Linke tıkladı, hesabı çalındı

Nasıl hacklendiğimizi merak edenlere şöyle açıklayayım; dün kendilerini Shopify isimli marka olarak tanıtan hackerler, bize bir reklam anlaşması önerdi. İçerik ürütecilerini de referans gösterdiler. Biz detayları incelemek için linke tıkladığımızda onlar bilgisayarımıza sızdılar. Tüm bilgilerimiz onlara geçmiş oldu. Sadece Shopify olarak mı tanıtıyorlar kendilerini, hayır...

Örneğin Zara isimli tekstil markası gibi tanıttıkları mesajların sayısı ve sıklığı çok fazla. Bu sadece Zara mesajları. Bunun gibi ayda belki yüzler mail alıyoruz ve sadece incelemek için tıkladığımız. Bu sefer ise hacklenmiş olduk.