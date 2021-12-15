Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda Omicron ile alınan tedbiri açıkladı.
SAĞLIK 15.12.2021, 20:59 15.12.2021, 21:21
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Kurulun ana gündemi, Omicron varyantıydı.
Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, tüm Avrupa'yı etkisi altına alan Omicron varyantına karşı ülkemizde alınan tedbire değindi.
HATIRLATMA DOZU SÜRESİ 3 AYA İNDİ
Bakan Koca, "Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecektedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir" ifadeleriyle aşının önemine vurgu yaptı.
Daha önce 6 ay olan hatırlatma dozu süresinin 3 aya düşürüldüğünü açıklayan Koca, "Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler." dedi.
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