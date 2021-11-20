Son 24 saatte korona virüsten 201 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23.347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK 20.11.2021, 18:32 20.11.2021, 19:37
Son 24 saatte korona virüsten 201 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.20 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 347 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Bir günde toplam 352 bin 335 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 163 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,26 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 272 bin 284 'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz” dedi.

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