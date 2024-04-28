Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Gülhan Konuk, çocuklardaki göz sağlığının önemine değindi.

Konuk, Kovid-19 salgını döneminde çocukların bilgisayar, telefon ve tabletlerle zaman geçirme süresinin arttığını söyledi.

"Çocuklar telefon, bilgisayar ve tabletlerle maalesef çok vakit geçiriyor, bunun kısıtlanması gerekiyor. Dışarıda güneş ışığında geçirdikleri vakitleri de artırmaları lazım. Çocuklarımızın elektronik aletleri gözlerine 30 santimetreden yakın tutmalarını istemiyoruz. Ders çalışırken de bunu aralıklarla yapmalarını istiyoruz. 30 saniye kuralımız var. 30 dakikada bir, 30 saniye 30 metre ileriye bakmak şeklinde. Çocukların gözlerini dinlendirmeleri gerekiyor. Göz bozukluğunda tabii ki genetik faktörler de var ama bunun dışında çocuklarımızın temasını kısaltmamız, dışarıda vakit geçirmesini artırmamız gerekiyor."