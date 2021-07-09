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Salep orkidesinin kurutma mesaisi başladı!
KAHRAMANMARAŞ
09.07.2021, 12:50
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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