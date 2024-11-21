İSTANBUL (AA) - Samsung Türkiye, Galaxy AI destekli gelişmiş zindelik ve uyku takibi özellikleri, gelişmiş sensör teknolojisi, hafif ve şık tasarımı, uzun pil ömrü, güçlü performansı ve kullanım kolaylığı gibi özelliklere sahip akıllı yüzük "Galaxy Ring"i, Türkiye'de satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in küresel tanıtımını yıl ortalarında gerçekleştirdiği yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Türkiye'de satışa sunuldu.

Samsung Electronics'in giyilebilir cihaz ailesinin en son üyesi Galaxy Ring, Galaxy serisinin bugüne kadar üretilmiş en küçük cihazı olma özelliğini taşıyor. Küçük boyutuna rağmen, Samsung'un en gelişmiş sensör teknolojisi ve Galaxy AI özellikleriyle donatılan Galaxy Ring, parmak üzerinden zindelik ve fitness takibi yapabiliyor. Zarif ve rahat bir giyilebilir cihaz deneyimi sunan Galaxy Ring, güçlü takip performansını şık tasarım ve çarpıcı bir yüzük görünümüyle bir araya getiriyor.

- Tanıtıma özel kampanya fırsatlarıyla satışa sunuluyor

Samsung Türkiye, Galaxy Ring akıllı yüzük sahibi olmak isteyen tüketiciler için tanıtıma özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında, 16 Aralık'a kadar yapılacak satın alımlarda kredi kartına vade farksız 4 ay taksit olanağı sunulacak. 30 Kasım'a kadar ise Galaxy Z serisinden "Galaxy Z Flip6" veya "Fold6" alanlara, Galaxy Ring'de yüzde 20 indirim sunulacak.

Samsung'un kullanıcı rahatlığını ve sağlık takibini geliştirme konusunda attığı adımların ve yaptığı geliştirmelerin bir ürünü Galaxy Ring, kullanıcıları daha zinde bir yaşam yolculuğuna davet ediyor. Ayrıntılı uyku takibi ve analizi, kullanıcılara uyku alışkanlıklarını iyileştirme konusunda yardımcı oluyor. Galaxy Ring kullanıcıları her sabah, enerji skorunu kontrol edebiliyor ve bilgi mesajları alabiliyor. Sağlık ipuçları günlük motivasyon sağlayarak fitness hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Ürünün "Optik Biyo-sinyal Sensörü", kalp atış hızını ve genel zindelik durumunu yakından takip etmek üzere tasarlandı. Sensör, ivmeölçer, yürüyüş ve koşuları otomatik olarak takip edebiliyor. "Cilt Sıcaklığı Sensörü" ise gece boyunca cilt sıcaklığı değişikliklerini ölçüyor.

- Azami 3 gram ağırlığında

Günün her saati zindelik takibi için tasarlanan Galaxy Ring, azami 3 gramlık bir ağırlığa sahip ve uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor. Ürün, kullanıcının kişisel fitlik ve zindelik hedeflerini destekleyecek şekilde kesintisiz bir takip sunuyor. Zindelik durumuna ilişkin verileri ise "Samsung Health" uygulamasına entegre ederek tek yerden takip edebilmeyi sağlıyor. İnce ve hafif tasarımı sayesinde gün boyu rahatça kullanılabilen Galaxy Ring, 7 güne kadar dayanıklı pil ömrü ve dayanıklı tasarımı ile her koşulda kesintisiz olarak veri ölçümü yapabiliyor. Titanyum malzeme ile dayanıklı bir tasarıma sahip Galaxy Ring, 100 metre derinliğe kadar veya 10 atmosfer basınca kadar su altında kullanılabiliyor.

Galaxy akıllı telefonlara kolayca entegre olan Galaxy Ring takılıyken, kullanıcı "Çift Sıkıştırma Hareketi" yaparak telefonuyla fotoğraf çekebiliyor veya çalan bir alarmı kapatabiliyor. "Ring'imi Bul" özelliğiyle çevrim dışı olunduğunda bile yüzüğün konumu takip edilebiliyor.

"Titanyum Siyah", "Titanyum Gümüş" ve "Titanyum Altın "olmak üzere üç renk seçeneği ve dokuz farklı boyut seçeneğiyle sunulan Galaxy Ring, farklı el ve parmak ölçülerine sahip tüm kullanıcılara hitap ediyor. Galaxy Ring'i sipariş etmek isteyen kullanıcılar, Sumsung'un internet sitesinden sipariş verebiliyor. Kullanıcıya en doğru yüzük bedenini öğrenebilmesi için 499 lira değerindeki ölçü kiti, ücretsiz olarak gönderiliyor. Kullanıcı, bu kit sayesinde kendine en uygun bedeni bulduktan sonra siparişlerim sayfasından yüzük rengini ve bedenini güncelleyerek siparişini tamamlayabiliyor.

- "Galaxy AI yepyeni bir dünya"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Galaxy AI'ı, günlük akıllı mobil cihaz deneyimine pratikliğiyle yeni bir soluk getiren, kullanıcıların yaratıcılığıyla ve hayal dünyasıyla birleştiğinde sıra dışı deneyimlerin kapısını aralayan yepyeni bir dünya olarak tarif ettiklerini belirtti.

2024'ün başında tanıttıkları Galaxy AI'ın, yaşamı kolaylaştıran yeni özellikleri doğrudan akıllı telefonlara taşıdığını kaydeden Azdemir, "Türkiye'de kullanıcılarımıza sunduğumuz yeni Galaxy Ring, detaylı zindelik ve fitness takibini kullanım kolaylığı ve son derece şık bir form faktörü ile bir araya getirerek fark yaratıyor. Samsung'un sensör teknolojisi alanındaki yenileşiminin bir ürünü Galaxy Ring, kompakt boyutu ile zahmetsiz, sürekli, ileri düzey ve bütünsel bir zindelik takibi sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.