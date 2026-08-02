Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Yakınlarınca kayıp olduğu ihbarı yapılan 58 yaşındaki Ali Türkmen'in bulunması için jandarma ekiplerince arama yapıldı.

Ohali Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada Türkmen'in cansız bedeni bulundu.

Türkmen'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.