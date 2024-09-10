. Hendek kazılarıyla fayın yapısal özelliklerini inceleyen ekip, Savrun Fayı'nın aktif bir fay hattı olduğunu ortaya koydu.

Projeyi yürüten bilim insanlarından Dr. Alican Kop, Savrun Fayı’nın ölü bir fay olmadığını, aksine Kuvaterner Dönem’de aktif olduğunu ve geçmişte depremler ürettiğini belirtti. Kop, "Savrun Fayı’nın depremsellik parametrelerini belirlemek büyük önem taşıyor. Bu fay üzerinde detaylı gözlemler yaparak, geçmiş depremler ve bu depremlerin hangi aralıklarla meydana geldiğini anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş’ın sadece Doğu Anadolu Fayı değil, aynı zamanda Savrun Fayı ve Kahramanmaraş Fay Zonu gibi başka önemli deprem kaynaklarına da sahip olduğuna dikkat çeken Kop, "Kahramanmaraş Fay Zonu’nun 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini unutmamalıyız. Bu fayların aktif olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli ve şehir merkezindeki yapıların bu riske karşı hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu