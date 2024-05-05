Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında çalışmalar devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi de hızla ilerliyor.

Bu kapsamda "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri, gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Depremde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen projede görev alan işçiler, kentin konut ihtiyacını karşılamak ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak için sağanak yağışın etkili olduğu Pazar gününde de mesailerini sürdürdü.