Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2022 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de yer aldı. Şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde hayata geçirilen ve planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıya ilişkin Başkan Güngör, “Toplantımızın şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yüksek Bir Koordinasyonla Çalışıyoruz

Yatırım Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde ilk olarak Büyükşehir Belediyemizin mali yapısını, insan kaynaklarını ve proje yönetimini disipline ettik. Bu süreçte de paydaşlarımızla bir araya gelerek yaptığımız istişareler neticesinde şehrimizin eksiklerini tespit ettik ve bu noktada plan ve projelerimizi hazırladık. Şehrimizin ihtiyaçlarını bir öncelik sırasına göre belirledik. Tabi her zaman ifade ettiğimiz gibi ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Bizler bu sınırlı kaynaklarla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şehrimizde üç yılda toplamda 1 Milyar TL civarında yatırım gerçekleştirdik. 2022 yılında ise şehrimize kazandıracağımız toplam yatırım bedelimiz 2 Milyar TL’nin üzerinde. Şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçelerimizin Altyapısını Komple Yenileyeceğiz

Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin çok ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Başta Onikişubat ve Dulkadiroğlu olmak üzere birçok ilçemizin altyapısının komple yenilenmesi gerekiyor. İlçelerimizin altyapısını yenileme için çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik ve bu noktada AB Fonu’ndan yarısı hibe yarısı da çok uzun vadeli kredi olmak üzere 100 Milyon Euro finansman sağladık. Altyapı yenileme çalışmalarımıza da derhal başladık. Sağladığımız bu finansman sayesinde ilçelerimizin altyapısını komple yenileyeceğiz. Çalışmalarımızla ilçelerimize yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandıracağız. İlçelerimizin altyapısını yenileyerek şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkı sağlayacağız” dedi.

İlçelerimizin Asfalt İhtiyacını Karşılayacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını, “İlçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve paydaşlarımızla bir araya gelerek ilçelerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde asfalt ihtiyacı olan yollarımız var. Buraları tespit ettik ve bir öncelik sırası belirledik. Belirlediğimiz bu sıra doğrultusunda yol yenileme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Asfalt kapasitemizi artırmak için toplamda 50 Milyon TL’lik yatırımla asfalt plentimizi ve ekipmanlarımızı yeniledik. Şehrimize yeni asfalt üretim tesisi kazandırdık. Son teknoloji asfalt üretim tesisimiz sayesinde yıllık asfalt üretimimizi üç katına çıkardık ve asfalt kalitesini de artırdık. İnşallah bu yıl gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalar neticesinde şehir merkezimizin ve ilçelerimizin asfalt ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağız” cümleleriyle noktaladı.