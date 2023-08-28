Galatasaray için yıldız futbolcu Sergio Ramos artık bir maç uzakta. Sarı-kırmızılı ekip, Molde engelini geçip, adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırsa dünyaca ünlü İspanyol oyuncu imzayı atacak.

Sarı-kırmızılılar ile pazarlıklara yıllık 10 milyon ve 2 senelik sözleşme şartı ile başlayan ve daha sonra da 8 milyon euro civarına inen 37 yaşındaki futbolcu, 1+1 senelik sözleşmeye de 'tamam' demişti.

Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik teklifler alan İspanyol yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumuna göre son kararını vereceğini söyledi.

Cuma gününe kadar açıklanabilir

Buna göre Galatasaray, deplasmanda 3-2 kazandığı Norveç ekibi Molde'ye karşı herhangi bir sürpriz yaşamazsa Ramos 'evet' diyecek ve kendisine sunulan şarjları kabul edecek.

Sarı-kırmızılıların, Ramos transferini en geç cuma gününe kadar açıklayacakları öğrenildi.

Öte yandan Ramos'a ödenecek olan 8 milyon euro maaşın 6 milyon eurosunun sponsorlar tarafından karşılanacağı, kalan ücretin ise Galatasaray tarafından ödeneceği iddia edildi.

Real Madrid efsanesi

İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos, ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girdi. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain formasını terletti.