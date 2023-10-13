Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde, Bahtiyar Yokuşu’nda 500 yıl boyunca ayakta kalan Şeyh Camii, 6 şubatta meydana gelen depremde yıkıldı. Camiyi önemli kılan özellik 1920 yılında Kahramanmaraş’ın milli mücadelesini verdiği dönemde bu camii’ den “Allahu Ekber” nidaları yükseldiğinde caminin tam karşısındaki tepeden Kayabaşı Mahallesinden yayılım ateşine tutularak şerefesinin 1 metre altına saplanan top mermisinin o günden bugüne tam 103 yıldır hiç patlamadan günümüze ulaşmış olmasıdır.

Kentte, 21 Ocak 1920'de başlayan, 22 gün 22 gece süren destansı direniş sırasında, 1681 tarihli belgelerde de adı geçen, Şeyh Hüseyin Dede tarafından yaptırıldığı bilinen caminin minaresine, Fransızlar tarafından ateşlenen bir top mermisi isabet etti.

Halk arasında "Şıh Camii" olarak da anılan caminin farklı mimari yapısına sahip minaresi, üzerinde çakılı kalan patlamamış top mermisiyle, kentin simge yapılarından biri durumundaydı.

Ancak caminin yıkılmasıyla birlikte mahalle sakinleri top mermisinin de akıbetini merak ediyor. Depremde yıkılan caminin altında kalan top mermisinin tarihi bir nişane olduğunu vurgulayan mahalle sakini Süleyman Şişman kurşunun bulunarak müzede sergilenmesi gerektiğini ifade etti.