Reyting rekorları kıran projelerden Sihir Annem dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle adından söz ettiren Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Çocuklarının velayeti için birbirine giren çift defalarca ayrılıp barıştı.

Tesettürlü pozlar vermişti

Son dönemde tesettürlü pozlarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı şimdi de aşk dolu kareleriyle adından söz ettirdi.

'Şarkıyı enişteniz seçti'

Sosyal medya hesabından aşkını ilan eden Ersubaşı sevgilisi ile arkası dönük karelerini paylaşarak 'Şarkıyı enişteniz seçti' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımına yorum yağdı.