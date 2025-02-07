SİİRT (AA) - Siirt'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

Siirt Valiliği tarafından merkez Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan hatmi şeriflerin duasının yapıldığu programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami çıkışında Türk Kızılay Siirt Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, il yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda depremlerin ikinci yılı nedeniyle resim ve ekipman sergisi düzenlendi.