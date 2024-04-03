Osmanlı saraylarında şerbetler, en sık tüketilen doğal şifa kaynakları arasında olan Reyhan şerbeti İçerdiği güçlü faydalar nedeniyle sağlığımızı koruyan, güçlendiren ve birtakım sorunlara şifa olan bir içecektir,

Tarihi kapalı çarşıda bulunan Hışırhan kafe’de Osmanlı saraylarında bulunan tamamen doğal olarak yapılan Reyhan şerbetini’de yapılış aşaması ve sağlık yönlerini Aksu habere özel olarak açıklayan Hışırhan kafe yöneticisi Meltem Yürürdurmaz şu ifadelere yer verdi.