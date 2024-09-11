Mevsimin gelmesiyle birlikte şıralık ürünler tezgahlarda yerini aldı. Bölgedeki üreticiler tarafından özenle hazırlanan ürünler, pazarlarda satışa sunulurken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Üzüm, pekmez, sucuk ve diğer şıralık ürünlerin hasadı tamamlandıktan sonra, yerel pazarlarda ve manavlarda satışa çıkartıldı. Doğal ve organik olmasıyla bilinen bu ürünler, hem lezzetleri hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, kışa hazırlık yapmak ve şıralık ürünleri sofralarında bulundurmak için pazarlara akın etti.

Satıcılar, şıralık ürünlerin bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, talepten memnun olduklarını dile getirdi. Mevsim boyunca tezgahlarda bulunmaya devam edecek olan ürünlerin, hem ev yapımı pekmez hem de çeşitli tatlılar için tercih edildiği bildirildi.