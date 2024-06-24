Kahramanmaraş’ın duayen gazetecilerinden Mustafa Nuri Şirin’in kızı Hasret Şirin, Erdinç Özkul ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Düğün töreninde genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı ve mutluluklarına ortak oldular.
Törene Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, siyasi partilerin ilçe başkanları, gazeteciler ve birçok davetli katıldı.
Genç çiftin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıyarken, milletvekilleri evlilik cüzdanını çifte takdim etti. Belediye başkanları ise çeşitli hediyeler vererek çiftin mutluluğunu paylaştı.