Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak-Uludere kara yolu üzerindeki güvenlik noktasında uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı.

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
İçeriği Görüntüle

Aracın dorsesinde narkotik köpeği 'Cessi'nin katılımıyla yapılan aramada, dorsenin belirli yerlerine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA