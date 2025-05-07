Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve Kahramanmaraş’ın spor gündemini yakından takip eden Spor 46 programı, bu hafta önemli bir ismi konuk etti. Programın konuğu, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca oldu.

Deneyimli yorumcu Serdar Bursalı moderatörlüğünde gerçekleşen programda Başkan Akarca, kulübün mevcut durumu, gelecek hedefleri ve yerel sporun gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ta spora olan ilgiyi artırmak için yapılması gerekenleri vurgulayan Akarca, İstiklalspor’un başarı odaklı projelerini ve gelecekteki hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Akarca, yaptığı açıklamalarla şehrin spor gündemine damga vurdu.

Sporun geleceği ve İstiklalspor’un başarılarıyla ilgili detaylı bir söyleşi, Aksu TV izleyicileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.