TFF'den yapılan açıklamada, 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin ikinci dakikada sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kalan Süper Kupa müsabakasına ilişkin PFDK'nin kararlarının belirlendiği belirtildi.

Başlayan müsabakanın terk edilmesi gerekçesiyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca TFF tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Galatasaray'a da aynı müsabakadaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle 212 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.