Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını duyurdu. Bu uygulama sayesinde sürücüler, yanlarında ehliyet bulundurmalarına gerek kalmadan sadece kimlik kartlarını taşıyabilecekler.

"HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY" UYGULAMASINA ENTEGRE EDİLİYOR

Artık iki ayrı kart taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Sürücü belgesi ve kimlik kartının her ikisi de yeni nesil olduğunda, sadece kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız yeterli olacak. "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren sürücü belgesi bilgilerini, yeni nesil kimlik kartlarının içindeki çipe entegre ediyor.

BAŞVURULAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir. Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.