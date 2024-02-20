Daha önce at ve deve güzellik yarışmalarıyla konuşulan Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı.. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan'dan Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu.

Radikal İslam'ın en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da kraliyetin uyguladığı baskıcı rejim, Veliaht Prens Selman'ın reformları ile yumuşayarak ılımlı İslam'a dönüştü.

Kadınların istihdamından, araba kullanmalarına izin vermelerine kadar birçok konuda reform getiren Veliaht Prens Selman, yeni bir adım daha attı.

İlk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı.

Güzellik yarışmasına katıldı

Daha önce at ve deve güzellik yarışmalarıyla anılan ülkede ilk kez bir genç kız, Miss Asia 2024'e katıldı.

Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı.

Yarışmayı Filipinler adayı kazandı

Öte yandan yarışmayı Filipinler'den katılan Dyan Shane Mag-Abo isimli genç kız kazandı.