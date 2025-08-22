Seyhan’da Silahlı Kavga

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde tartışma cinayetle sonuçlandı. Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tabancayla Ateş Açtı

Kavga sırasında Ö.A, yanında bulunan tabancayla Mehmet Aldanma’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cinayet Zanlısı Kısa Sürede Yakalandı

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aldanma’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgede araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Ö.A’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Emniyette

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.