Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği bittikten sonra Meedo aşk yaşayan Şeyma Subaşı hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiden sonra ünlü bir fenomen haline gelen Subaşı, aşklarıyla, tatilleriyle ve giyim tarzıyla sürekli konuşuluyor.

Ramazan paylaşımı yapmıştı

Ülke ülke gezen Subaşı, son olarak ramazan paylaşımı yaparak "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" demişti.Subaşı ramazanda da yerinde durmadı. Bir arkadaşının günü organizasyonuna katılmak için İskoçya'ya giden Subaşı'nın parti pozları dikkat çekti.

"Allah bilir"

Bir takipçi pozları görünce "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda aklımda mantıklı sorular" yazdı.Şeyma Subaşı herkesin merak ettiği bu soruya "Allah bilir" yanıtını verdi.