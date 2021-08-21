TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Gençler Türkiye Şampiyonası'nda konuştu

KAHRAMANMARAŞ 21.08.2021, 15:46
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Gençler Türkiye Şampiyonası'nda konuştu