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TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Gençler Türkiye Şampiyonası'nda konuştu
KAHRAMANMARAŞ
21.08.2021, 15:46
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